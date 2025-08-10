İshak Şan, Kahta\'da Halk Buluşması Düzenledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Doç. Dr. İshak Şan'ın katılımıyla Kahta ilçesinde düzenlenen halk buluşması, 100. Yıl Parkı'nda gerçekleştirildi.

Programda vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet eden Milletvekili İshak Şan ve protokol üyeleri, talep ve önerileri dinleyerek çözüm yolları üzerine istişarelerde bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, vatandaşların sorunlarına dair çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Milletvekili Şan, "Bugün kurum amirlerimizle birlikte halkımızla güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız açık yüreklilikle bize sorular sordu. Bizler de cevap verdik ve tabi onların görüş ve önerilerini de not aldık. Çünkü yapacağımız tüm hizmetlerin başında halkımızın görüş ve düşünceleri değerlidir. Halk buluşmasına katılım sağlayan başta bütün vatandaşlarımıza, tüm kurum amirlerine, STK temsilcilerine ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Halkla iç içe, katılımcı yönetim anlayışının bir örneği olan program, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faysal Ergezen, Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Akel, kurum amirleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN