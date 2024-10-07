İshak Şan, Narince Köyleri ile Toplandı

Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Kahta ilçesine bağlı Narince bölgesindeki 20 köyün muhtarıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Yeni yapılan Nissibi Köprüsü yolu güzergahındaki bazı köylerin ulaşımını daha da rahatlatmak adına yeni kavşak ve tali yolların yapılacağı sözünü veren Milletvekili Şan, sağlıktan ulaşıma, alt yapından sosyal alanlara kadar birçok hizmetin gelmesi için gayret ettiğini söyledi.

Bazı köylere çocuk oyun parkı ve taziye evinin yapılacağını belirten Milletvekili Şan, "Narince bölgesindeki 20 köyün muhtarları ile bölgenin sorunları üzerinde istişarelerde bulunduk. Çok verimli bir toplandı oldu. Bazı konularda hemen resmi kurumlarla görüşme imkanımız oldu. Bir takım konularını da takip edeceğiz inşallah. Bazı köylerimizde oyun park alanları yapacağız. Taziye evi eksik olan köylerde de yeni taziye evleri yapacağız. Fırsat buldukça köy köy dolaşıp muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Devlet olarak, hükümet olarak köylerde üzerimize düşen sorunların halledilmesi noktasında tüm gayretlerimizi sarf ediyoruz. Bizi köylerinde misafir eden toplantımıza katılan bütün köy muhtarlarına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Köy muhtarları adına konuşan Narince Köyü Muhtarı Murat Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sorunların çözümü noktasında Milletvekili İshak Şan'ın yakın ilgisi ve duyarlığından dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Şan'a köy ziyaretlerinde Adıyaman İl Genel Meclisi Üyesi Turan Yıldırım, Mustafa Kavak, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdür Lütfü Başlı, Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, AK Parti Kahta Gençlik Kolları Başkanı Furkan İnsan ve il özel idare yetkilileri eşlik etti. - ADIYAMAN