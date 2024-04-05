İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez mazbatasını aldı

Sandıktan zaferle çıkan İskenderun Belediye Başkanı Dönmez mazbatasını aldı
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, göreve başladı.
Geçtiğimiz hafta sonu ülke genelinde yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibine bin 77 oy fark atan Mehmet Dönmez, yerel seçimlerden zaferle çıkmıştı. Dönmez, İskenderun İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı. Dönmez ve beraberindekiler, mazbatanın alınmasının ardından hep birlikte İskenderun Belediyesi'ne geçti. Belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Başkan Dönmez, vatandaşlara seslendi.
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "İskenderun'da sonuçları itibariyle kaybedeni olmayan bir seçim yaşadık, İskenderun'da kazanan kazanan kardeşlik oldu, İskenderun'da kazanan dostluk oldu, İskenderun'da kazanan, bundan sonra yapılacak hizmetler oldu. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin, bu koltuğa oturmamızı sağlayan, bu koltuğa oturmamıza vesile olan, bize oy kullanan, bizim için mücadele edenler teşekkür ediyoruz" dedi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim' dedi.
Cumhur İttifakı'ndan Söğütlü Belediye Başkanlığına seçilen Selçuk Kurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Kurt, beraberindeki Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı. Daha sonra belediye binasında yapılan duayla göreve başlayan Kurt, önceki başkanlara ve meclis üyelerine teşekkür etti ve ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
Türkiye, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildiğini duyurdu. AKKA Anlaşması, Soğuk Savaş'ın sona erdiğini gösteren bir öneme sahip olup, Avrupa'da güç dengesi problemine çözüm getirmektedir. Anlaşma kapsamında Avrupa'da konuşlandırılabilecek askeri araç sayısı sınırlandırılmıştır. Türkiye'nin çekilmesiyle birlikte ülke, konvansiyonel silah üretiminde bağımsızlık elde edecektir.
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