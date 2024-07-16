İskilip Kaymakamı Anne ve Babalara Çocuklarına Vatan ve Bayrak Sevgisini Aşılamaları İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Politika

İskilip Kaymakamı Anne ve Babalara Çocuklarına Vatan ve Bayrak Sevgisini Aşılamaları İçin Çağrıda Bulundu

İskilip Kaymakamı Anne ve Babalara Çocuklarına Vatan ve Bayrak Sevgisini Aşılamaları İçin Çağrıda Bulundu

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, anne ve babalara çocuklarına vatan ve bayrak sevgisini aşılamaları çağrısında bulundu.

16.07.2024 14:00  Güncelleme: 14:06
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İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, anne ve babalara çocuklarına vatan ve bayrak sevgisini aşılamaları için çağrıda bulundu.

İskilip ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İskilip Ulu Cami'nde okutulan mevlidi şerif ile başlayan program Belediye Parkı'nda devam etti.

Programda bir konuşma yapan Kaymakam Ramazan Polat, 15 Temmuz'un iyi okunup, anlaşılması gerektiğini belirterek, "15 Temmuz'da ülkemize, devletimize, bayrağımıza, vatanımıza, istikbalimize ve namusumuza sahip çıktık.

15 Temmuz unutulmamalı. O gece birçok insan abdestini aldı evinden çıktı. Gidiş vardı ancak dönüp dönemeyeceğini bilmiyordu. Evlatlarınıza lütfen bayrak sevgisini aşılayın. Yarın evladınıza kişisel çıkar mı, devletin çıkarı mı diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan devletin menfaati demesi gerekiyor. Evlatlarımızı zehirlemek isteyenler var. Bu noktada uyanık olmamız lazım" dedi.

Programa Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ve protokol üyeleri katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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