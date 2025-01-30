İslami Cihad'dan Rehinelerin Görüntüleri

Politika

Filistin İslami Cihad Hareketi, serbest bırakılması beklenen sivil rehineler Arbel Yehoud ve Gadi Mozes'in görüntülerini yayınladı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde 3. esir takasının gerçekleşmesi bekleniyor. Filistin İslami Cihad Hareketi, bugün serbest bırakılması beklenen İsrailli siviller Arbel Yehoud ve Gadi Mozes'in görüntülerini paylaştı. Videda Yehoud ve Mozes'in bir araya gelerek sarıldığı anlar yer aldı. - GAZZE