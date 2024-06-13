İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Akdeniz'deki çatışmanın çözülmesi için çağrıda bulundu

Politika

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Birçok batılı ülke bu konuda bizimle hemfikir. Bütün Avrupa ülkelerini tanımaya çağırıyoruz, başka çözüm yok. Bu çatışmanın çoktan çözülmesi lazım. Son 8 ayda dünyanın gözü açıldı. Üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeliyiz. Kan dökülmesinin durdurulması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Türkiye ile aynı yöne hareket ediyoruz. Akdeniz'de istikrarın sürdürülmesi için attığımız adım önemli" dedi. - MADRİD