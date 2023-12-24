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İspanya, Husilere karşı koalisyona katılmayacak - Son Dakika
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İspanya, Husilere karşı koalisyona katılmayacak

İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü, İspanya'nın Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD'nin öncülüğünde kurulan çok uluslu koalisyona katılmayacağını açıkladı. İspanya'nın koalisyona katılmama kararının iç politikadan kaynaklandığı düşünülüyor.

İspanya, Husilere karşı koalisyona katılmayacak
24.12.2023 - 23:53,
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İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü, İspanya'nın Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD'nin öncülüğünde kurulan çok uluslu koalisyona katılmayacağını açıkladı.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD'nin öncülüğünde kurulan çok uluslu koalisyona şu ana kadar 20 ülke destek verirken, İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü, İspanya'nın söz konusu koalisyona katılmayacağını açıkladı. Sözcü, koalisyona katılmamalarına ilişkin herhangi bir neden belirtmedi.

İspanya'nın koalisyona katılmama kararında iç politika etkili

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in iktidara gelebilmek için koalisyon kurma sürecinde olması ve ABD dış politikasına karşı çıkan sol parti Sumar'ın desteğine ihtiyacı olduğu gerekçesiyle koalisyona katılmama kararının iç politikadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Husiler, İspanya'nın kararından memnun

Husiler tarafından yapılan açıklamada, İspanya'nın kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "İspanya'nın deniz seyrüseferi konusunda ABD ve İngiliz yalanlarının içine çekilmeyi reddetmesini takdirle karşılıyoruz" denildi.

Öte yandan Refah Muhafızı Operasyonu adı verilen çokuluslu güvenlik girişiminde daha önce İspanya'nın da yer aldığı açıklanmıştı. - MADRİD

Kaynak: İHA
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