İspanya, NATO'ya katılışının 40. yılını kutluyor - Son Dakika
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İspanya, NATO'ya katılışının 40. yılını kutluyor

30.05.2022 14:28
İspanya, NATO'ya katılışının 40. yılını kutluyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın NATO'ya katılışının 40'ıncı yılında gerçekleştirdiği konuşmasında, "İspanya, hem kıtalarla sınır hem de kültürler arasında bir köprü konumunda.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın NATO'ya katılışının 40'ıncı yılında gerçekleştirdiği konuşmasında, "İspanya, hem kıtalarla sınır hem de kültürler arasında bir köprü konumunda. Böyle olunca da, bizi tüm yönlerden gelebilecek tehlikelere karşı korumada merkezi bir rol oynuyor" dedi.

İspanya, NATO'ya katılışının 40'ıncı yılını başkent Madrid'te düzenlenen törenle kutluyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ev sahipliğinde Madrid'teki Royal Theater adlı opera salonunda düzenlenen törene İspanya Kralı VI. Felipe'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Eski İspanya Başbakanları Felipe Gonzalez, Jose Luis Rodriguez Zapatero ve Mariano Rajoy katıldı. Aile fotoğrafının çekilmesi ile başlayan tören, Madrid Senfoni Orkestrası'nın performansı ile devam etti.

Törende konuşan İspanya Başbakanı Sanchez, " Ukrayna'nın kararlılıkla desteklenmesi, Avrupa ve dünya için inşa etmeye ettiğimiz geleceği sağlamanın tek yolu" dedi.

İspanya'nın NATO'ya katılışının 40. yılını kutlamaktan büyük bir onur duyduğunu kaydeden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "1970'lerin sonlarında karanlık, onlarca yıllık diktatörlüğün ardından İspanya yeni bir yol arayışına girdi. Özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne adanmış bir yol" dedi.

İspanya'nın 1982 yılında NATO'nun 16'ncı üyesi olduğunu hatırlatan Genel Sekreter, "İspanya, hem Akdeniz hem de Atlantik kıyısı ile Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika arasındaki kavşakta stratejik bir öneme sahip. İspanya, hem kıtalarla sınır hem de kültürler arasında bir köprü konumunda. Böyle olunca da, bizi tüm yönlerden gelebilecek tehlikelere karşı bizi korumada merkezi bir rol oynuyor" ifadelerin kullandı.

İspanya'nın NATO üyeliği ile ordunun daha modern, kaliteli ve konuşlandırılabilir bir hale geldiğini dile getiren Stoltenberg, "On yıllar boyunca, İspanya ittifaka büyük katkılar sağladı, NATO'nun misyon operasyonlarında büyük rol oynadı. İspanyol askerler Batı Balkanlarda istikrarın sürdürülmesinden Bosna Hersek ve Kosova'daki NATO misyonlarına yardımcı oldu, Afganistan'daki misyonlarımıza yıllarca katkı sağladı" dedi.

Stoltenberg, İspanya'nın Ukrayna savaşında da insani yardım noktasında destek sağladığını dile getirdi. - MADRİD

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Kaynak: İHA

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