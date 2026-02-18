Başkan Şükrü Başdeğirmen Aksu\'da muhtarların taleplerini dinledi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Başdeğirmen ve beraberindeki başkan yardımcıları Aksu ilçesini ziyaret etti. Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman ve ilçeye bağlı köy muhtarları tarafından karşılanan Başkan Başdeğirmen, köy muhtarlarının taleplerini dinledi, imkanlar dahilinde köylerin sorunlarının giderilmeye devam edeceğini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışını ilçe ve köylerde de gösteren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Başdeğirmen ve beraberindeki başkan yardımcıları bu kez de Aksu ilçesini ziyaret etti. Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman ve ilçeye bağlı köy muhtarları tarafından karşılanan Başkan Başdeğirmen, köy muhtarlarının taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada muhtarlar, köylerinde devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili taleplerini tek tek dile getirdi. Park güvenliği için briket ihtiyacından mezarlık tuvaletine, köy odası yapımından aşevi ve sosyal tesislere kadar birçok konuda destek talebi gündeme geldi.

"Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz"

Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman, ilçeye yapılacak hizmetler için gerekli olan malzemeleri Başkan Başdeğirmen'den talep ederek, desteklerinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Başkan Kahraman, "Her zaman görüşüyoruz, konuşuyoruz. Sağ olun, bizim her ihtiyacımızı karşılıyorsunuz. Ne olursa. Fakat bundan sonra da ufak tefek ihtiyaçlarımız var. Biz park yapıyoruz. Parkın bir tarafı komple çaya baktığından dolayı güvenlik için bin adet briket ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra belediyenin giriş alanıyla merdivenler için bir andezit taşı yapmamız gerekiyor. Bir de bize 10 tane piknik masası ve bank lazım. Yazın lazım oluyor. Şimdiden desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Elimizden gelen ne yardım varsa Allah'ın izniyle yardım etmeye hazırız"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köy, belde ve ilçelere yönelik hizmetlerde imkanlar dahilinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, il genelinde 204 köy, 12 ilçe ve 9 beldeye hizmet götürmenin kolay olmadığını, ancak ihtiyaç duyulan noktalarda eksiklerin giderilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Elimizden gelen ne yardım varsa Allah'ın izniyle ilçemize, buradaki size bağlı olan köylerimize hepsine de yardım etmeye hazırız. İl özel idaremizin katkılarının dışında kalan yerleri de biz tamamlamaya çalışalım. Biliyorsunuz ki il özel idaremiz köylerimize, belde ve ilçelerimize mümkün olduğu kadar her şeyi yapmaya çalışıyor. Ama kolay değil. 204 köy, 12 ilçe, 9 belde. Bazen maddi yetersiz oluyor, bazen zamana yetişilmesi mümkün olmayabiliyor bu kadar çok alana. Yetişemediği yerlerde de bizler bu şekilde destekleri vermeye çalışıyoruz. Bu köyler de bizim köyümüz, beldeler de, ilçeler de. Hepsi bizim vatandaşımız. Bize verilen imkanlar dahilinde mümkün olduğu kadar eksikleri gidereceğiz. Sıcak karşılamanızdan dolayı da ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere de Allah kolaylık versin. Sağ olun. Hayırlı işler versin. Köydeki dostlarımıza, arkadaşlarımıza selamlarımızı iletin. Sizler de Isparta'ya geldiğiniz zaman kapımız açık. Buyurun gelin, biz de sizlere izzet ikramda bulunalım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aksu ilçesine bağlı tüm köy muhtarları, köylerinde ihtiyaç duyduğu desteği Başkan Başdeğirmen'den istedi. Başkan Başdeğirmen, başkan yardımcıları ve daire müdürleri de, muhtarların istediği malzemeleri not alarak, imkan dahilinde olan desteklerin yerine getirileceğini söyledi. - ISPARTA