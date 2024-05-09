Isparta Belediye Başkanı Galericilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Galericilerle Bir Araya Geldi

Isparta Belediye Başkanı Galericilerle Bir Araya Geldi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, yapılan hizmetlerden memnuniyetini dile getirerek, şehrin daha yaşanabilir bir kent olması amacını belirtti.

09.05.2024 16:58  Güncelleme: 16:59
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Başdeğirmen, 5 yıl boyunca güzel hizmetler yaptıklarını belirterek, "Amacımız şehrimizin daha çok yaşanabilir bir kent olması" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yavuz, Oto Galericiler Sitesi 2. Etap Kooperatif Başkanı Uğur Madan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yavuz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e yeni döneminin hayırlı olması dileklerini iletti. Yavuz, "Başkanım Allah utandırmasın. Geçen dönemde yaptığınız hizmetlerden çok memnunuz. Hak eden kazanıyor. Hizmetlerinizde hiçbir şey esirgemediniz. Yönetim kurulu olarak üyelerim adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e başarılar dileyen Oto Galericiler Sitesi 2. Etap Kooperatif Başkanı Uğur Madan ise, "Tebrik ederiz, güzel ve sağlıklı bir seçim oldu. Halk arasında da takdir gördü. Geçen dönem ki çalışmalarınızdan dolayı da ayrıca çok teşekkür ederiz. Isparta'mız çok güzel hizmetler aldı. Bu dönemde de daha iyilerine kavuşacaktır. İkinci etap yönetim kurulu olarak sizlere hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Orada yaptığınız hizmetlerden dolayı da üyelerimiz adına çok teşekkür ederiz, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, "Sizlerle geçtiğimiz 5 yıl içerisinde çok güzel hizmetler yaptık. Galericiler sistemimizin taşınması, oranın yerleşmesi, hizmetle ilgili aksaklıkların giderilmesi noktasında beraber çalıştık. Tabii ki daha önemlisi de yetmeyen iş yerlerimizin daha fazlasını yapabilmek için sitemizin arkasındaki arazinin yeniden ikinci bir galericiler sitesi alanı olarak ayarlanmasında büyük gayretler gösterdiniz. Oranın kamulaştırmasıyla alakalı çabalar gösterdiniz. Orada da bize düşen vazifeler varsa biz de sizlerin yanında olmaya çalıştık. Amacımız şehrimizin daha çok yaşanabilir bir kent olması. Burada tabii ki galericilerimizi bir alanda toplamak kümeleşmek değişik yerlerde galerilerin oluşmasına mani olmak. Bu yapmış olduğumuz ikinci etap galericiler sitesiyle çözülmüş olacak. Devletimiz bu konuda ara ara bize yönetmelikle alakalı yazılar yazıyor. Çünkü merkezde, apartman altlarında galericilerin oluşmasını engellemek için yeni sitelerin kurulması yönünde bizler de bunun altyapısını hazırladık. Arazimizi aldık, hafriyat çalışmalarına başlandı. Önümüzdeki günlerde inşaata başlanacak. Merkezde bulunan 'benim iş yerim orada yok' diyen esnaf arkadaşlarımızı da siteye alacağız. Şehrin içerisindeki araç yoğunluğunu azaltacağız. Apartman altlarında ve değişik yerlerdeki oto galerici arkadaşlarımızı, esnaflarımızı bir yerde toplayarak kümelenmiş bir şekilde en iyi hizmeti vermeye çalışacağız şehrimize. Bunu tabii ki biz kanunda verilen yönetmeliklerle yapıyoruz. Artık şehir merkezinde belli bir süre sonra bunun tarihini tekrar bize bildirecek Bakanlık, şehir içerisinde galerilerin bir siteye taşınma mecburiyeti getirilecek. Daha önce getirilmişti ancak biraz daha süre verilerek ötelendi. O sürede dolduğu zaman bizler de burayı bitirmiş olmalıyız ki işte ben geleceğim ancak yerim yok dememesi lazım esnafımızın. Bize de düşen vazife ne varsa bir an önce belediye olarak şahsi olarak bizler de devreye girerek işin hızlandırılmasında biz de katkı sağlamak istiyoruz. Yani yaptığınız çalışma bizim için çok önemli ve değerli. Belediye hizmetlerine siz de bu anlamda katkı sağlamış oluyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum bereketli kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Galericilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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