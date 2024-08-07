Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Darıderesi köyünde vatandaşların köy konağı ve tuvaletlerin tadilatı için çalışmalara destek veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Darıderesi köyünde vatandaşların köy konağı ve tuvaletlerin tadilatı için çalışmalara destek veriyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Darıderesi köyünde vatandaşların köy konağı ve tuvaletlerin tadilatı için çalışmalara destek veriyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Darıderesi köyünde vatandaşların köy konağı ve tuvaletlerin tadilatı için başlattığı çalışmalara destek veriyor. Köy halkının taleplerini geri çevirmeyen Başkan Başdeğirmen, malzeme ve diğer ihtiyaçları karşılayarak gereken desteği sağlıyor. Tadilat tamamlandıktan sonra köy konağı sosyal tesis olarak hizmet verecek.

07.08.2024 15:38  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Darıderesi köyünde vatandaşların köy konağı ve tuvaletlerin tadilatı için başlattığı çalışmalara destek veriyor.

Merkeze bağlı Darıderesi köyünde vatandaşlar, köy konağı ve tuvaletlerin tadilatı için çalışma başlattı. Çalışmalarda bir noktaya gelen köy halkı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den destek talebinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, köy konağı ve tuvaletlerin tadilatı için gelen talebi geri çevirmeyerek gereken her türlü desteği sağladı.

Başkan Başdeğirmen, önceden köy konağı olarak kullanılan binanın tadilatı için malzeme başta olmak üzere gereken desteği sağlıyor. Binanın yağmur olukları yenilenirken, iç tefrişatı da yapılacak. Ayrıca önceden okul olarak hizmet veren şu anda köy halkının etkinlik, toplantı gibi amaçlarla kullandığı binanın da yağmur olukları değiştirildi. Köy konağının tadilatı tamamlandıktan sonra bu bina muhtar ve vatandaşlara sosyal tesis olarak hizmet verecek.

Darıderesi Köyü Muhtarı Hanife Tekin, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve seçildikten sonra, köyde sosyal bir tesis olmaması dolayısıyla önceden okul olarak kullanılan binayı temizlediklerini ve 3 odayı da aktif olarak kullandıklarını söyledi. Okul binasının altındaki köy konağının tadilatı için çalışma başlattıklarını dile getiren Tekin, "Binanın çatısını yaptık, lavabosunu yaptık ama imkanlarımız yetmedi. Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'den talepte bulunduk. Başkanımız da sağ olsun taleplerimiz için seferber oldu. Oluklarımızı, kumumuzu, çimentomuzu neyimiz ihtiyaçsa her şeyi temin etti. Allah razı olsun. Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Şükrü Başdeğirmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Darıderesi köyünde vatandaşların köy konağı ve tuvaletlerin tadilatı için çalışmalara destek veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 23:12:51. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Darıderesi köyünde vatandaşların köy konağı ve tuvaletlerin tadilatı için çalışmalara destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement