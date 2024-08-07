Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Darıderesi köyünde vatandaşların köy konağı ve tuvaletlerin tadilatı için çalışmalara destek veriyor

Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Darıderesi köyünde vatandaşların köy konağı ve tuvaletlerin tadilatı için başlattığı çalışmalara destek veriyor.

Merkeze bağlı Darıderesi köyünde vatandaşlar, köy konağı ve tuvaletlerin tadilatı için çalışma başlattı. Çalışmalarda bir noktaya gelen köy halkı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den destek talebinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, köy konağı ve tuvaletlerin tadilatı için gelen talebi geri çevirmeyerek gereken her türlü desteği sağladı.

Başkan Başdeğirmen, önceden köy konağı olarak kullanılan binanın tadilatı için malzeme başta olmak üzere gereken desteği sağlıyor. Binanın yağmur olukları yenilenirken, iç tefrişatı da yapılacak. Ayrıca önceden okul olarak hizmet veren şu anda köy halkının etkinlik, toplantı gibi amaçlarla kullandığı binanın da yağmur olukları değiştirildi. Köy konağının tadilatı tamamlandıktan sonra bu bina muhtar ve vatandaşlara sosyal tesis olarak hizmet verecek.

Darıderesi Köyü Muhtarı Hanife Tekin, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve seçildikten sonra, köyde sosyal bir tesis olmaması dolayısıyla önceden okul olarak kullanılan binayı temizlediklerini ve 3 odayı da aktif olarak kullandıklarını söyledi. Okul binasının altındaki köy konağının tadilatı için çalışma başlattıklarını dile getiren Tekin, "Binanın çatısını yaptık, lavabosunu yaptık ama imkanlarımız yetmedi. Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'den talepte bulunduk. Başkanımız da sağ olsun taleplerimiz için seferber oldu. Oluklarımızı, kumumuzu, çimentomuzu neyimiz ihtiyaçsa her şeyi temin etti. Allah razı olsun. Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. - ISPARTA