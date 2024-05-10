Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen İl Genel Meclisini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen İl Genel Meclisini Ziyaret Etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen İl Genel Meclisini Ziyaret Etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye meclisi üyeleriyle birlikte İl Genel Meclisini ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, meclis üyeleriyle ortak kararlar alarak Isparta'ya hizmet götürmeye hazır olduklarını belirtti.

10.05.2024 14:54  Güncelleme: 15:04
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye meclisi üyeleriyle birlikte 31 Mart yerel seçimleri sonrası yeniden oluşan İl Genel Meclisini ziyaret etti. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, "İl Genel Meclisimizle, hep beraber ortak kararlar alabiliyoruz, bu Isparta için büyük bir şans. Sizinle birlikte ilçelerimize, kasabalarımız ile köylerimize hizmet götürmeye hazırız" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediye meclisi üyeleri, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul ve İl Genel Meclisi Üyelerini mayıs ayının son oturumu öncesinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisine çalışmalarında başarı dileklerini ileterek, "Hepimiz rozetlerimizi, Türk bayrağına değiştirerek geldik. Burada amacımız Isparta'mızın tüm ücra köşesine kadar en güzel hizmetleri götürerek vatandaşlarımızın memnuniyetini, yaşam şartlarını daha yükseğe çıkarabilmek. Biz şunu görüyoruz, bizler il genel meclisiyle beraber şehrimize her türlü hizmet etmeye mecburuz. Bu bizim boynumuzun borcu. Tabii ki il genelinde yapmış olduğu çalışmalardan kalan sizlerle istişareli olarak geri kalan kısmını tamamlama anlamında destek maiyetinde bizler de sizlerin yanında oluyoruz. Yani sizlerin yardımcısı konumunda 204 köyümüz, 9 beldemiz ve 12 ilçemize hizmet götürmeye bizler de hazırız. Sizler her türlü hizmeti yapıyorsunuz, tabii ki yaşam devam ediyor, ihtiyaçlar bitmiyor. Geçen 5 yıl hiçbir hizmetimizi aksatmadık. Deprem oldu, sel felaketi oldu, yangın oldu, salgın hastalık oldu diyerek hiçbir hizmetten geri kalmamışız. Sizlerle beraber tüm hizmeti her yere ulaştırmışız. Bundan sonra da aynı düşüncelerle bu hizmete devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Başdeğirmen günün anısına İl Genel Meclisi Başkanı Ertuğrul'a gül motifli bir tablo hediye etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen İl Genel Meclisini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen İl Genel Meclisini Ziyaret Etti - Son Dakika
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