Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen İl Genel Meclisini Ziyaret Etti

Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye meclisi üyeleriyle birlikte 31 Mart yerel seçimleri sonrası yeniden oluşan İl Genel Meclisini ziyaret etti. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, "İl Genel Meclisimizle, hep beraber ortak kararlar alabiliyoruz, bu Isparta için büyük bir şans. Sizinle birlikte ilçelerimize, kasabalarımız ile köylerimize hizmet götürmeye hazırız" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisine çalışmalarında başarı dileklerini ileterek, "Hepimiz rozetlerimizi, Türk bayrağına değiştirerek geldik. Burada amacımız Isparta'mızın tüm ücra köşesine kadar en güzel hizmetleri götürerek vatandaşlarımızın memnuniyetini, yaşam şartlarını daha yükseğe çıkarabilmek. Biz şunu görüyoruz, bizler il genel meclisiyle beraber şehrimize her türlü hizmet etmeye mecburuz. Bu bizim boynumuzun borcu. Tabii ki il genelinde yapmış olduğu çalışmalardan kalan sizlerle istişareli olarak geri kalan kısmını tamamlama anlamında destek maiyetinde bizler de sizlerin yanında oluyoruz. Yani sizlerin yardımcısı konumunda 204 köyümüz, 9 beldemiz ve 12 ilçemize hizmet götürmeye bizler de hazırız. Sizler her türlü hizmeti yapıyorsunuz, tabii ki yaşam devam ediyor, ihtiyaçlar bitmiyor. Geçen 5 yıl hiçbir hizmetimizi aksatmadık. Deprem oldu, sel felaketi oldu, yangın oldu, salgın hastalık oldu diyerek hiçbir hizmetten geri kalmamışız. Sizlerle beraber tüm hizmeti her yere ulaştırmışız. Bundan sonra da aynı düşüncelerle bu hizmete devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Başdeğirmen günün anısına İl Genel Meclisi Başkanı Ertuğrul'a gül motifli bir tablo hediye etti. - ISPARTA