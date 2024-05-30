Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Türkiye Diyanet Vakfı'na Kurban Bağışında Bulundu - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Türkiye Diyanet Vakfı'na Kurban Bağışında Bulundu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Türkiye Diyanet Vakfı\'na Kurban Bağışında Bulundu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu. Başkan Başdeğirmen'in vekalet yoluyla kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı adına İl Müftüsü Muharrem Biçer aldı.

30.05.2024 17:10  Güncelleme: 17:11
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kurban Bayramı için Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu. Başkan Başdeğirmen'in vekalet yoluyla kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı adına İl Müftüsü Muharrem Biçer aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yurtiçi ve yurtdışında vekaletle kurban bağışlarını alıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekaletle kurban bağışında bulundu. Başkan Başdeğirmen'in kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına İl Müftüsü Muharrem Biçer aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı ile ilgili bilgiler veren İl Müftüsü Muharrem Biçer, Vakfın 1975 yılından bu yana hizmetlerine devam ettiğini söyledi. Bu hizmetlerden birisinin de vekalet yoluyla kurban organizasyonu olduğuna değinen Biçer, "Vakfımız bugün dünya coğrafyasında Latin Amerika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkaslara Afrika'nın en ücra köşelerine varıncaya kadar bu hizmeti devam ettirmektedir. Geçen yıl 750 binin üzerinde vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştirmiş, ihtiyaç sahibi olan dünya Müslümanlarına, kardeşlerimize ulaştırmıştır. Bugün sayın belediye başkanımızı ziyaret ettik, devlet büyüklerimiz her zaman Diyanet Vakfımıza katkılarını esirgememişler ve Diyanet İşleri Başkanımız aracılığıyla katkılarını sunmuşlardır. Bugün de sayın belediye başkanımıza vekalet yoluyla kurban organizasyonumuza destek olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Diyanet Vakfı adına vekalet yoluyla kurban bağışını kabul eden İl Müftüsü Muharrem Biçer'e teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, "Kurban bağışında bulunmak isteyen, şehir ve ülke dışında olan vatandaşlarımız İl Müftülüğümüz işbirliğinde Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu desteklerse memnun oluruz. Allah kabul etsin, çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Türkiye Diyanet Vakfı'na Kurban Bağışında Bulundu - Son Dakika

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