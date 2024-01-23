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Isparta Belediyesi'nde 1688 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Isparta Belediyesi'nde 1688 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

Isparta Belediyesi'nde çalışan 154 kadrolu ve bin 534 ISBEL şirketi işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi Belediye İş Sendikasıyla imzalandı. Sözleşmeyle ISBEL'de çalışan işçilerin en düşük yevmiyesi ve maaşı artırıldı. Ayrıca sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldı.

Isparta Belediyesi\'nde 1688 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı
23.01.2024 - 17:02,
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Isparta Belediyesi'nde çalışan 154'ü kadrolu, bin 534'ü de ISBEL şirketinde olmak üzere toplam 1688 işçiyi kapsayan ve 1 Ocak 2024'ten geçerli olacak toplu iş sözleşmesi Belediye İş Sendikasıyla imzalandı. Buna göre ISBEL'de çalışan bir işçinin en düşük yevmiyesi 670,72 TL'den bin 039,62 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca ISBEL ile kadrolu işçiler arasındaki farkta kaldırarak maaşlarına her ay 4 yevmiye daha yansıtıldı. Böylece ISBEL'de çalışan bir işçinin en düşük maaşı 30 bin liraya çıkarıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza töreninde işçilerle bir araya geldi. IBKM'ye girişinde davul zurna ve alkışlarla karşılanan Başkan Başdeğirmen, işçilere seslenerek bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı personeline teşekkür etti. Belediye İş Sendikasıyla toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Kadrolu işçilerimiz 100 gün yevmiye alıyorlar. Ama ISBEL işçilerimiz 52 gün alıyor. Neden bu kadar fark var arada diye sordum. Arkadaşlar aynı işi yapıyor. Bu bir haksızlık. Onların da 100 gün almasını sağladık" derken bu sırada Başkan Başdeğirmen'in konuşması 'Büyük Başkan' sloganıyla kesildi. Başkan Başdeğirmen de "Hak ediyorsunuz, çalışan hak eder" dedi.

"Memur gibi 6 ayda bir zam alacaksınız"

"Çocuk yardımını yüzde 63, yemek yardımını yüzde 82, yakacak yardımını yüzde 100 artırdık. Evlenecek gençlerimizin evlilik yardımını yüzde 150 artırdık. Ramazan Bayramı yardımını yüzde 400, Kurban Bayramı yardımını ise yüzde 471 oranında artırdık. Devletimiz asgari ücreti 1 yıllık olarak açıkladı. Biz zammı yılda 2 kez yapıyoruz. Memur gibi 6 ayda bir zam alacaksınız. Devletimiz asgari ücrete yaklaşık yüzde 50 zam yaptı. Biz de bunun üzerine ayda 4 ikramiyeyi fazla koyduk. 670,72 TL olan günlük yevmiyenizi bin 178,24 TL'ye çıkardık. Bu şekilde toplam zam oranı yüzde 76 oranına çıkıyor. Aramızda 154 kadrolu işçimiz var. Onların yevmiyesi 886 liraydı, bin 383,83 TL'ye çıkardık. Kadrolu işçilerimize de hayırlı olsun. Toplam bin 688 mesai arkadaşımız bu haklara 1 Ocak itibariyle sahip olmuştur. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Ayrıca sosyal haklarda yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi veren Başkan Başdeğirmen, "Öğrenim yardımlarında ise yüzde 243 ile yüzde 300 arasında olmak üzere iyileştirme yaptık. Sosyal haklardaki ortalama artış da yüzde 202,93 olduğunu söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Isparta Belediyesi'nde 1688 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta Belediyesi'nde 1688 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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