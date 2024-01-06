Isparta Belediyesi\'ne 9 araç hibe edildi

Isparta Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğimen'in başkanlığında yapılan olağanüstü toplantıda belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ISBAŞ A.Ş'den hibe edilen 9 araç belediye filosuna dahil edildi.

Isparta Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğimen'in başkanlığında geçen ay sonunda olağanüstü toplanmış ve ISBAŞ A.Ş tarafından OPET benzin istasyonunun sözleşmesinin yenilenmesinden dolayı firma tarafından verilen çeşitli modellerdeki 10 aracın, 9'unun belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak kabul edilmesini görüşmüş ve karar oy birliğiyle kabul edilmişti.

Toplantıda belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ISBAŞ A.Ş'den hibe edilen 9 araç belediye filosuna dahil edildi. Müdürlüklerin hizmetlerinde kullanılmak üzere şartsız bağış olarak kabul edilen araçlar, ISBAŞ A.Ş bünyesindeki Opet Petrol İstasyonunun yeni sözleşmesinin 5 yıl uzatılmasına istinaden gerçekleştirilirken, yeni sözleşmeyle ayrıca petrol istasyonunun mevcuttaki çalışma şartları da iyileştirildi.

Belediye Meclisinin aralık ayındaki olağanüstü toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Diğer firmalarla görüştük, araştırdık. 6-7 milyon lirayı geçen firma olmadı. Görüşmeler neticesinde 11,5 milyon liralık araç verildi. Sağ olsun arkadaşlarımız ilgilendiler ve karlı bir ticaretle sonuçlandırdılar. İnşallah bundan sonra benzin istasyonumuz daha da karlı ticaret yapacak" görüşlerinde bulunmuştu. - ISPARTA