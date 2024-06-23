Politika

Isparta'da vatandaşlar milli maç heyecanını dev ekrandan takip etti

ISPARTA - Isparta Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'le karşılaştığı Avrupa Futbol Şampiyonası maçı için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na dev ekran kurdu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, karşılaşmayı meydanı dolduran vatandaşlarla birlikte izledi.

Isparta'da vatandaşlar Türkiye-Portekiz karşılaşmasını Isparta Belediyesi'nin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kurduğu dev ekrandan takip etti. Maç öncesinde Isparta Belediyesi tarafından meydanı dolduran vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Vatandaşlar, A Milli Takım'ın EURO 2024 F grubundaki Portekiz'le oynadığı maç için yoğun ilgi gösterdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, karşılaşmayı meydanı dolduran vatandaşlarla birlikte takip ederek, milli takımın heyecanına ortak oldu. Belediye Meclis Üyeleri ve Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi de meydanda maçı takip edenler arasındaydı.

Maç sırasında Isparta Belediyesi tarafından çocuklara ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Maçın sonunda A Milli Takım, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.