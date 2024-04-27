Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul ve üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen\'i ziyaret etti

Politika

Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul ve 25. Dönem İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, "Hiç kimsenin yakasında seçildiği partinin rozeti yok. Herkes tek fikir, tek düşünce amaç sadece Isparta. Bu düşünceyle güzel hizmeti hep beraber Isparta'mıza ulaştıracağız" dedi.

Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul ve 25. Dönem İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul yeniden göreve seçilen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibini tebrik etti. Ertuğrul, 2024-2029 döneminin Isparta için çok güzel hizmetlerin gerçekleştiği bir dönem olması temennisinde bulunarak, "Hep beraber bizlerde il genel meclisi olarak memleketimize hizmet etme noktasında sizlerle birlikte iş birliği içerisinde çalışmak için hazırız. Bizler de güzel bir uyum içerisinde komisyon seçimlerimizi oy birliğiyle tamamladık. İyi bir çalışma dönemi geçireceğimize inanıyorum. Önümüzdeki sürecin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, sizleri tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden ve karşılıklı iş birliği mesajı veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Allah bizlere hep beraber güzel hizmetler etmeyi nasip etsin" dedi.

Başkan Başdeğirmen konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Isparta'mızın geneline hizmet etmek için el birliği, güç birliği içerisinde bu hizmeti hep beraber yapacağız. Vatandaşımızın bize vermiş olduğu oyların ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz. Görüyorum ki hiç kimsenin yakasında seçildiği partinin rozeti yok. Herkes tek fikir, tek düşünce amaç sadece Isparta. Bu düşünceyle güzel hizmeti hep beraber Isparta'mıza ulaştıracağız. Devletin imkanlarını devletin insanına doğrudan verirken tereddüt etmeden, doğru ve dürüst bir şekilde hizmet edebilmemiz lazım. Hiçbir köyümüzde belde ve ilçelerimizde bizden talep edilen hizmetleri kulak arkası yapmadık. Gücümüzün yettiği kadar sizlerin il özel idaresiyle verdiği hizmetlerden kalan kısımları destek olmaya çalıştık. Hiçbir zaman sizin yetkinizi aşmadan yetki karmaşası oluşturmadan acil bir durum varsa, okulunda, camisinde, tuvaletinde, meydanında, mezarlığında veya vatandaşın yanan bir evinde, engelli vatandaşın bir ihtiyacında biz de oralarda olduk. Bundan sonra da sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman kendimizi sizden fazla sizden büyük görerek değil, sizin yardımcınız olarak hizmet ettik ve bu dönemde de sizlerle beraber hiçbir parti, hiçbir şahsiyet, kimlik farkı şeyler ayrıştırmadan hizmetimize devam edeceğiz. Bize ihtiyacı olan kim varsa biz orada olacağız. Kimseyi çaresiz bırakmayacağız. Hiçbir siyasi görüş düşünmeden tüm insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Isparta Belediyesiyle olan iş birliğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim yardımcımız olsun, güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. 5 yıl boyunca birlik, beraberlik içerisinde sonuca ulaşmayı ve hayır duaları alarak hizmet edebilmeyi nasip etsin."

Buluşmanın ardından İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul tarafından Başkan Başdeğirmen'e 'Besmele' tablosu hediye edildi. - ISPARTA