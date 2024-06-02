İsrail Bakanları, Biden'ın ateşkes teklifine karşı çıktı - Son Dakika
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Politika

İsrail Bakanları, Biden'ın ateşkes teklifine karşı çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes teklifi açıklamasının ardından İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya anlaşma yapılması durumunda hükümetin bir parçası olmayacaklarını bildirdi. Bakanlar, Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin geri getirilmesi olmadan yapılan bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

02.06.2024 10:53
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Cuma günü yaptığı "Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes teklifi" açıklamasının ardından İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'ya anlaşma yapılması durumunda "hükümetin bir parçası olmayacaklarını" bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Cuma günü yaptığı "Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes teklifi" açıklaması İsrail'de bazı bakanlardan tepki gördü. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, anlaşmaya karşı olduklarını açıkladı. Maliye Bakanı Smotrich yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Hamas'ı yok etmeden ve esirleri geri getirmeden önerilen taslağı kabul eden bir hükümetin parçası olmayacağını" söyledi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise, "Bu anlaşma savaşın sona ermesi ve Hamas'ın yok edilmesi hedefinden vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Bu terörizm için bir zafer ve İsrail devleti için güvenlik tehdidi oluşturan pervasız bir anlaşmadır" dedi. Ben-Gvir, Netanyahu'nun teklifi kabul etmesi halinde "acil durum hükümetini feshetme" sözü verdi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Bakanları, Biden'ın ateşkes teklifine karşı çıktı - Son Dakika

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