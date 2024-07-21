İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile görüşecek - Son Dakika
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Politika

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile salı günü bir araya gelecek. Netanyahu'nun ayrıca çarşamba günü ABD Kongresi'nde bir konuşma yapması bekleniyor. Biden ise Covid-19'a yakalanmış olup, karantinada olmasına rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.

21.07.2024 11:36
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İsrail Başbakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın salı günü bir araya geleceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'yi ziyaret edecek. İsrail Başbakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun salı günü ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceği ifade edildi. Netanyahu'nun çarşamba günü ise ABD Kongresi'nde bir konuşması yapması bekleniyor. Netanyahu'nun yarın sabah saatlerinde ABD'ye hareket edeceği aktarıldı.

Biden, Covid-19'a yakalanmıştı

Beyaz Saray tarafından 18 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, 81 yaşındaki Biden'ın Las Vegas'ta katıldığı etkinliğin ardından korona virüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, Biden'ın aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtilmişti. Biden'ın Delaware'e eyaletinde karantinaya gireceği, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile görüşecek - Son Dakika

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