İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş kabinesini feshetti - Son Dakika
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Politika

İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş kabinesini feshetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş kabinesinin resmen feshedildiğini kabine üyelerine bildirdi. Netanyahu'nun kararı, üye Benny Gantz ve gözlemci Gadi Eisenkot'un istifasından 1 hafta sonra yapılan toplantıda duyuruldu. İsrail hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

17.06.2024 12:49
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İsrail medyasına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, dün gece savaş kabinesinin resmen feshedildiğini kabine üyelerine bildirdi.

İsrail'de savaş kabinesi istifaların ardından dağıldı. İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun üye Benny Gantz ve gözlemci Gadi Eisenkot'un istifasından 1 hafta sonra kabineyi feshettiğini iddia etti. Haberde, Netanyahu'nun kararı kabinenin üyelerine dün gece yapılan toplantıda duyurduğu aktarıldı.

İsrail hükümetinden iddialara yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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