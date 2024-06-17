İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş kabinesini feshetti

Politika

İsrail medyasına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, dün gece savaş kabinesinin resmen feshedildiğini kabine üyelerine bildirdi.

İsrail'de savaş kabinesi istifaların ardından dağıldı. İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun üye Benny Gantz ve gözlemci Gadi Eisenkot'un istifasından 1 hafta sonra kabineyi feshettiğini iddia etti. Haberde, Netanyahu'nun kararı kabinenin üyelerine dün gece yapılan toplantıda duyurduğu aktarıldı.

İsrail hükümetinden iddialara yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - TEL AVİV