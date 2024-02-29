İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 binden fazla konut yapma planını oylayacak - Son Dakika
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Politika

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 binden fazla konut yapma planını oylayacak

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimlerini genişletme planı olan 3 bin 344 konutun inşası için Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nde oylama yapılacak. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise yeni yerleşim planına tepki göstererek, bu durumun kalıcı bir barışa ulaşmayı zorlaştırdığını ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

29.02.2024 14:21  Güncelleme: 14:24
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İsrail'de Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, 6 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'da 3 binden fazla konut yapma planına ilişkin oylama yapacak.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria topraklarında yerleşimlerini genişletmek için harekete geçti. Gelecek hafta Çarşamba günü toplanacak Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, tüm tepkilere rağmen İsrail'in yeni yerleşim planını görüşecek. Konseyde yapılacak oylamada 3 bin 344 konutun inşasının onaylanması bekleniyor.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınındaki Maale Adumim Yahudi yerleşim birimine 2 bin 350, Kedar'da 300, Efrat'ta ise 694 konut inşasını onaylamayı planladıklarını belirtmişti.

ABD'den tepki

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrail'in yeni yerleşim planına tepki göstermişti. Blinken, "Yerleşimlerle ilgili raporları gördük ve duyurudan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat ABD yönetimleri, uzun süredir yeni yerleşimlerin kalıcı bir barışa ulaşma konusunda ters etkiye yol açtığı görüşünde. Ayrıca uluslararası hukuka da aykırıdır. Yönetimimiz yerleşimlerin genişletilmesine net bir şekilde karşı çıkıyor. Bizim fikrimize göre bu, İsrail'in güvenliğini güçlendirmez, yalnızca zayıflatır" ifadesini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 binden fazla konut yapma planını oylayacak - Son Dakika

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