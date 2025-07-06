İsrail'den Gazze'ye İnsani Yardım Onayı

İsrail medyası, güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde daha fazla insani yardım dağıtımına izin verecek bir planı onayladığı ve bu yardımların uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yapılacağını aktardı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri devam ederken, İsrail Güvenlik Kabinesi'nden sivilleri ilgilendiren bir karar geldi. İsrail medyası, güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde daha fazla insani yardım dağıtımına izin verecek bir planı onayladığı ve bu yardımların uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yapılacağını aktardı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Carl Skau ise İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Netanyahu hükümetinin WFP'nin günde 100 kamyon gıdayı Netzarim Koridoru ve Erez Batı Geçidi üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştırmasına izin verdiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes olması halinde WFP'nin ertesi gün 500-600 kamyonu bölgeye sokmaya hazır olduğunu aktaran Carl Skau, "Elimizde gıda var ve 24 saat içinde harekete geçebiliriz" dedi. - TEL AVİV