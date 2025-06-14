İsrail\'den İran\'a Uyarı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'i işaret ederek, "Hamaney İsrail içine füze atmaya devam ederse Tahran yanacak" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD Direktörü David Barnea ve diğer üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirmesi yaptı. Savunma Bakanı Katz, İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'e seslendi. Katz, "Hamaney İsrail içine füze atmaya devam ederse Tahran yanacak" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV