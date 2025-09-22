İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Tehdit - Son Dakika
İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Tehdit

22.09.2025 20:00
İsrail, Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen gemilere izin vermeyeceğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu tehdit ederek, "İsrail, gemilerin aktif bir savaş bölgesine girmesine ve yasal deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecek" dedi.

YARDIM FİLOSUNA TEHDİT

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hamas tarafından organize edilen bu filo, Hamas'a hizmet etmek amacıyla oluşturulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail, gemilerin aktif bir savaş bölgesine girmesine ve yasal deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecek. Filoya katılanların gerçek isteği Hamas'a hizmet etmek değil insani yardım ulaştırmaksa, İsrail gemilerin Aşkelon Limanı'na yanaşmasını ve yardımları orada boşaltmasını, buradan da koordineli bir şekilde Gazze Şeridi'ne derhal aktarılmasını talep ediyor. İsrail, katılımcılardan yasayı çiğnememelerini ve sahip oldukları yardımların barışçıl bir şekilde aktarılması için İsrail'in önerisini kabul etmelerini istiyor" denildi.

ABLUKAYA KARŞI İLERLİYORLAR

Küresel Sumud Filosu'nda 44 ülkeden 50'den fazla gemi bulunuyor. Küresel Sumud Filosu'na ait iki gemi Tunus'tan yola çıkmadan önce saldırıya uğramıştı.

Kaynak: İHA

19:15
