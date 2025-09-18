İsrail'e 500 Milyon Dolar THAAD Desteği

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yeni bütçe belgelerine göre, Haziran ayında gerçekleşen 12 günlük savaş sırasında İran'a karşı İsrail'i savunma amacıyla yaklaşık 500 milyon dolar değerinde yüksek kapasiteli Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) önleyici füze fırlatıldı.

The War Zone ve Business Insider internet sitelerinde yer alan haberlerde, Pentagon belgelerinden birinin, "İsrail'e destek kapsamında harcanan" THAAD önleyici füzelerinin belirli olmayan bir sayısını değiştirmek için 498 bin 265 milyon dolarlık acil finansman talep ettiği aktarıldı. Haberlerde, ABD'nin İran savaşı sırasında 100 ile 150 arasında THAAD füzesi ateşlediği belirtildi.

ABD'de bütçe taleplerinin Kongre tarafından onaylanması gerekiyor. - WASHINGTON