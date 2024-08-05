Politika

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, İsrail'de bir araya geldi.

İran ve İsrail arasında gerilim devam ederken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, İsrail'de bir araya geldi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Orta Doğu'daki tehditlere yanıtın bir parçası olarak güvenlik konularının ele alındığı ifade edildi. - TEL AVİV