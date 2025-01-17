İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de Ateşkes için Toplanıyor

Politika

İsrail Başbakanlık Ofisi, güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının onaylanması için bugün toplanacağını açıkladı.

Hamas ile Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes ve rehine takası anlaşmasının İsrail kabinesinde oylamaya sunulması bekleniyor. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, müzakere heyeti tarafından rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığı yönünde bilgilendirildi. Başbakan, güvenlik kabinesinin bugün (cuma) toplanması talimatını verdi. Anlaşmanın onaylanması için hükümet (tam kabine) daha sonra toplanacak. Başbakan Netanyahu, müzakere ekibine ve yardımcı olan herkese teşekkürlerini iletti" ifadeleri kullanıldı.

Başbakanlık Rehineler ve Kayıplar Bürosu'nun Gazze'deki rehinelerin ailelerine son durumu bildirdiği belirtilen açıklamada, "Başbakan ayrıca, Rehineler ve Kayıplar Koordinatörüne rehinelerin İsrail'e dönüşlerinde karşılanmasına yönelik hazırlıkların koordine edilmesi talimatını verdi. İsrail, yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizin geri verilmesi de dahil olmak üzere savaşın tüm hedeflerine ulaşmaya kararlıdır" denildi.

İsrail'in Arutz Sheva haber sitesinin haberine göre güvenlik kabinesi yerel saatle 10.15'te toplanacak.

Ne olmuştu?

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 15 Ocak'ta ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını resmen duyurmuş, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiği duyurulmuştu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış, gözler yeniden İsrail'e çevrilmişti. - TEL AVİV