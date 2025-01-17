İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de Ateşkes için Toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de Ateşkes için Toplanıyor

İsrail, güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasını onaylamak için toplanacağını açıkladı.

17.01.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanlık Ofisi, güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının onaylanması için bugün toplanacağını açıkladı.

Hamas ile Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes ve rehine takası anlaşmasının İsrail kabinesinde oylamaya sunulması bekleniyor. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, müzakere heyeti tarafından rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığı yönünde bilgilendirildi. Başbakan, güvenlik kabinesinin bugün (cuma) toplanması talimatını verdi. Anlaşmanın onaylanması için hükümet (tam kabine) daha sonra toplanacak. Başbakan Netanyahu, müzakere ekibine ve yardımcı olan herkese teşekkürlerini iletti" ifadeleri kullanıldı.

Başbakanlık Rehineler ve Kayıplar Bürosu'nun Gazze'deki rehinelerin ailelerine son durumu bildirdiği belirtilen açıklamada, "Başbakan ayrıca, Rehineler ve Kayıplar Koordinatörüne rehinelerin İsrail'e dönüşlerinde karşılanmasına yönelik hazırlıkların koordine edilmesi talimatını verdi. İsrail, yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizin geri verilmesi de dahil olmak üzere savaşın tüm hedeflerine ulaşmaya kararlıdır" denildi.

İsrail'in Arutz Sheva haber sitesinin haberine göre güvenlik kabinesi yerel saatle 10.15'te toplanacak.

Ne olmuştu?

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 15 Ocak'ta ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını resmen duyurmuş, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiği duyurulmuştu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış, gözler yeniden İsrail'e çevrilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Başbakanlık, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Suriye, Kabine, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de Ateşkes için Toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:58:10. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de Ateşkes için Toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.