İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Ateşkes Tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Ateşkes Tavsiyesi

İsrail Güvenlik Kabinesi\'nden Ateşkes Tavsiyesi

İsrail güvenlik kabinesi, hükümete Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamasını önerdi.

17.01.2025 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güvenlik kabinesi, hükümete Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamasını tavsiye etti.

İsrail güvenlik kabinesi, Hamas ile Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele almak üzere toplandı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin hükümete anlaşmayı onaylamasını tavsiye ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Diplomatik, güvenlik ve insani boyutları incelendikten sonra anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklediği anlayışıyla Ulusal Güvenlik İşleri Bakanlar Komitesi (Güvenlik Kabinesi), hükümete önerilen anlaşmayı onaylamasını tavsiye etti" denildi.

Ateşkes anlaşmasına nihai onayı verecek kabinenin ilerleyen saatlerde toplanacağı belirtildi. İsrail medyası, kabinenin Türkiye saati ile 16.30'da toplanacağını aktardı.

Ne olmuştu?

İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 15 Ocak'ta ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını resmen duyurmuş, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiği iddia edilmiş, İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylayacağı toplantının ertelendiği duyurulmuştu. Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamış, gözler yeniden İsrail'e çevrilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Ateşkes Tavsiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:59:45. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Güvenlik Kabinesi'nden Ateşkes Tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.