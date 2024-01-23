 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Hamas'a esirlerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara ara verme teklifi sundu - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Hamas'a esirlerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara ara verme teklifi sundu

İki İsrailli yetkili, İsrail'in Hamas'a Gazze Şeridi'nde tutulan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara 2 aya kadar ara verilmesini içeren bir teklif sunduğunu iddia etti. İsrail Savaş Kabinesi'nin teklifi onayladığı belirtilirken, teklifin aşamalı olarak uygulanacağı ve Filistinli sivillerin kademeli olarak Gazze'ye geri dönmesine izin verileceği ifade edildi. İsrail yetkililer, Hamas'tan yanıt beklediklerini ve teklifin kabul edilmesi konusunda iyimser olduklarını belirtti.

İsrail, Hamas\'a esirlerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara ara verme teklifi sundu
23.01.2024 - 00:07,
Abone Ol

İki İsrailli yetkili, İsrail'in Hamas'a Gazze Şeridi'nde tutulan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara 2 aya kadar ara verilmesini içeren bir teklif sunduğunu iddia etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 108 gündür devam ederken, iki İsrailli yetkili, İsrail'in Hamas'a Gazze Şeridi'nde tutulan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara 2 aya kadar ara verilmesini içeren bir teklif sunduğunu iddia etti. Adı açıklanmayan yetkililer, İsrail Savaş Kabinesi'nin söz konusu teklifi on gün önce onayladığını ifade ederek, teklifin çok aşamalı olduğunu belirtti. Yetkililer, ilk aşamanın kadınların, 60 yaş üstü erkeklerin ve sağlık durumları kritik olan esirlerin serbest bırakılmasını, diğer aşamaların ise kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin, İsrailli erkek askerlerin serbest bırakılmasını ve esirlerin cesetlerinin iade edilmesini içerdiğini ifade etti.

Filistinliler Gazze'nin kuzeyine dönebilecek

İsrail ve Hamas'ın her bir İsrailli esir karşılığında kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı konusunda önceden anlaşacağını ve ardından bu mahkumların isimleri konusunda müzakerelerin yapılacağını söyleyen yetkililer, teklifin Filistinli sivillerin kademeli olarak Gazze şehrine ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönmesine izin verilmesini de içerdiğini açıkladı.

İsrail, Hamas'tan yanıt bekliyor

Söz konusu teklifin çatışmaları sona erdirmediğine dikkat çeken yetkililer, teklif kapsamında İsrail hapishanelerindeki 6 bin Filistinli mahkumun tamamının da serbest bırakılmayacağını vurguladı. İsrailli yetkililer, Hamas'tan yanıt beklediklerini ve teklifin kabul edilmesi konusunda iyimser olduklarını belirtti.

Söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde İsrail'in çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Hamas'a sunduğu en uzun ateşkes dönemi olarak kayıtlara geçecek.

Gazze Şeridi'ndeki insani ara 1 Aralık'ta sona ermişti

İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım'da başlayan 4 günlük insani ara iki kez uzatılmasının ardından 1 Aralık'ta sona ermişti. İnsani ara kapsamında Hamas Gazze Şeridi'nde tutulan 80 İsrailli esiri, İsrail ise 240 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde yaklaşık 130 İsrailli esir bulunurken, 27 esirin ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsrail, Aralık, Gazze, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail, Hamas'a esirlerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara ara verme teklifi sundu - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:09:05. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Hamas'a esirlerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara ara verme teklifi sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement