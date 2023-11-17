İsrail, Hamas ile esir takası konusunda anlaşma olmadığını belirtti

İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Hamas ile esir takası konusunda şu anda bir anlaşma olmadığını belirtti.

Hanegbi, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi karşılığında Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çok sayıda haber görüyorum, bu aşamada müzakere sürecinin parçası olan konuların hiçbirinde anlaşma sağlanamadı." dedi.

İsrailli yetkili, Hamas'ın "çok sayıda" esiri serbest bırakması karşılığında, yalnızca "çok sınırlı ve kısa bir ateşkesi" kabul edeceklerini söyleyerek, "Ancak o zaman ateşkesi kabul edeceğiz ve bu çok sınırlı ve kısa olacak. Çünkü ardından savaşa ilişkin hedeflerimizde ilerlemeyi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Esirlerin serbest bırakılmasının ancak "Hamas'ın kendisini sıkışmış ve baskı altında hissetmesi durumunda gerçekleşeceğine inandıklarını" savunan Hanegbi, "Savaşın 42. günündeyiz ve İsrail ordusuna ilerlemesini bir dakika bile durdurma emri vermedik." ifadelerini kullandı.

Hanegbi, Gazze'de 240'a yakın rehine varken az sayıda rehine için geçici ateşkesi kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, bu konuda "taviz vermeyeceklerini" söyledi.

İsrail hükümetine bağlı "savaş kabinesi" tarafından Gazze'de belirlenen "tüm hedeflere ulaşıldığını" iddia eden Hanegbi, "Bu sadece başlangıç." dedi.

Hanegbi, "Hamas'ın ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin tüm askeri ve liderlik yetenekleri ortadan kaldırılıncaya kadar durmayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.