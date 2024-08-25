İsrail Heyeti Gazze Şeridi'nde Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri İçin Mısır'a Gidiyor - Son Dakika
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Politika

İsrail Heyeti Gazze Şeridi'nde Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri İçin Mısır'a Gidiyor

İsrail gazetesi Haaretz, MOSSAD Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyetinin Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için bugün Mısır'a gideceğini bildirdi. Müzakereler, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında yaşanan çatışmaların gölgesinde sürüyor.

25.08.2024 12:05
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İsrail gazetesi Haaretz, MOSSAD Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyetinin Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için bugün Mısır'a gideceğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında sabah saatlerinde yaşanan çatışmaların gölgesinde sürüyor. İsrail gazetesi Haaretz, MOSSAD Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyetinin bugün yaşanan çatışmalara rağmen planlandığı gibi Mısır'a gideceğini bildirdi.

Katar ve Mısır'da gerçekleştirilen müzakerelere katılmayan Hamas heyeti, ateşkes görüşmelerinin son turuna yönelik arabulucularla görüşmek üzere dün akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti. Yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya başkanlığındaki heyetin müzakerelerdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Mısır'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya geleceği bildirilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Heyeti Gazze Şeridi'nde Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri İçin Mısır'a Gidiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Heyeti Gazze Şeridi'nde Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri İçin Mısır'a Gidiyor - Son Dakika
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