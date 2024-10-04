İsrail, Hizbullah Komutanı Sakafi'yi Öldürdü - Son Dakika
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Politika

İsrail, Hizbullah Komutanı Sakafi'yi Öldürdü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşid Sakafi'nin Beyrut'ta öldüğünü açıkladı.

04.10.2024 14:32
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İsrail ordusu, Hizbullah'ın İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşid Sakafi'nin dün Beyrut'ta öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İletişim Birimi Komutanı Muhammed Raşid Sakafi'nin dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen saldırıda öldürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Sakafi, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın iletişim biriminden sorumlu olan üst düzey bir isimdi. Sakafi, Hizbullah'ın tüm birimleri arasındaki iletişim kabiliyetlerini geliştirmek için önemli çabalar sarf etmişti" ifadeleri kullanıldı.

"Daha fazla sürprizimiz var"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Güney Lübnan'da kara operasyonunu sürdüren 36. Tümen'in İsrail'in kuzeyinde yer alan karargahına yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Bakan Gallant, "Hizbullah, art arda çok ağır darbeler alıyor. (Hizbullah lideri Hasan) Nasrallah'ı ortadan kaldırdık ve daha fazla sürprizimiz var. Bunlardan bazıları zaten gerçekleştirildi ve bazıları gerçekleştirilecek" dedi.

Gallant, "Hizbullah'ın füze ve roket bölümü çok ağır bir darbe aldı. Yüksek kaliteli ve hassas bir operasyon sonucunda önemli bir kısmı imha edildi. Komuta ve kontrol karargahı, iletişimler, (Rıdvan Gücü'nün) tüm liderliği ve Nasrallah'ın altındaki ikinci ve üçüncü komuta kademelerinin tamamı ortadan kaldırıldı" diye konuştu.

Gallant, ordunun bugün birkaç köyde operasyon yürüttüğünü ve bu sürecin gerekli olan her yerde devam edeceğini söyledi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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