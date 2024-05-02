İsrail'in Gazze bombardımanı sonucu konutların yeniden inşası 80 yıl sürebilir - Son Dakika
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Politika

İsrail'in Gazze bombardımanı sonucu konutların yeniden inşası 80 yıl sürebilir

İsrail\'in Gazze bombardımanı sonucu konutların yeniden inşası 80 yıl sürebilir

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir rapora göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanları sonucu yerle bir olan konutların yeniden inşası 80 yıl sürebilir. İsrail'in 7 aydır süren saldırıları milyarlarca dolarlık hasara neden olurken, yaklaşık 80 bin konut yıkıldı. BM raporunda, en iyi senaryoda bile inşaat malzemelerinin hızlı tedarik edilmesi durumunda yeniden inşanın 2040 yılına kadar sürebileceği belirtiliyor. Ayrıca, saldırıların devam etmesi durumunda yoksulluk oranının da artarak yüzde 60.7'ye yükselmesi bekleniyor.

02.05.2024 16:45
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir raporda, İsrail'in bombardımanları sonucu yerle bir olan Gazze'deki konutların yeniden inşasının 80 yıl sürebileceği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırıları büyük bir yıkıma yol açtı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan rapor, bölgede yaşanan yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Rapora göre bölgedeki durumun daha önce yaşanan çatışmalardaki gibi benzer bir süreci takip etmesi durumunda, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının gelecek yüzyılda tamamlanması bekleniyor.

İsrail'in 7 aydır süren bombardımanlarının milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu bölgede yaklaşık 80 bin konut yıkıldı. BM raporunda Gazze Şeridi'nde yerle bir olan konutların yeniden inşasının ortalama 80 yıl sürebileceği belirtildi. Raporda, inşaat malzemelerinin 2021'deki son krize göre 5 kat daha hızlı tedarik edildiği en iyi senaryoda bile yeniden inşanın 2040 yılına kadar süreceği kaydedildi. Gazze nüfusundaki yoksulluk oranlarına dikkat çekilen rapora göre, saldırıların 9 ay sürmesi durumunda yoksulluk oranının da ikiye katlanarak yüzde 38.8'den yüzde 60.7'ye yükselmesi bekleniyor. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail'in Gazze bombardımanı sonucu konutların yeniden inşası 80 yıl sürebilir - Son Dakika

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