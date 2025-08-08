İsrail'in Gazze Harekâtı Kınandı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını genişletme kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri harekatını genişletme kararını alması üzerine açıklama paylaşıldı. Bakanlık, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını genişletme kararını 'uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe' olarak nitelendirerek en güçlü ifadelerle kınadı.

"İsrail'in, Gazze'deki askeri harekatını genişletme kararını kınıyoruz"

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz. Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir. Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze'de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır. Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz." - ANKARA