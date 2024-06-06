İsrail'in vurduğu okulda 6 bin yerinden edilmiş Filistinli bulunuyor - Son Dakika
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Politika

İsrail'in vurduğu okulda 6 bin yerinden edilmiş Filistinli bulunuyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş binlerce Filistinli sivilin sığındığı El-Sardi Okulu'na düzenlediği saldırıda, 6 bin kişi bulunuyordu. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, okulun önceden haber verilmeksizin vurulduğunu belirtti ve BM binalarının hedef alınmasının Uluslararası İnsancıl Hukuk'a aykırı olduğunu vurguladı.

06.06.2024 17:27
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in vurduğu El-Sardi Okulu'nda saldırı sırasında 6 bin yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğunu belirtti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinli sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait 3 katlı El-Sardi Okulu'na saldırı düzenleyen İsrail ordusu onlarca sivilin ölümüne yol açtı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini saldırının ardından yaptığı açıklamada, okulun önceden haber verilmeksizin vurulduğunu belirtti. Lazzarini, "Okul vurulduğunda yerinden edilmiş 6 bin kişiyi barındırıyordu" dedi.

İsrail askerlerinin Filistinliler için sığınak olan okula girdiği iddialarının şok edici olduğunu belirten Lazzarini, "Ancak bu iddiaları doğrulamamız mümkün değildir. BM binalarına saldırmak, hedef almak veya askeri amaçlarla kullanmak Uluslararası İnsancıl Hukuk'un açıkça göz ardı edilmesidir. BM personeli, tesisleri ve operasyonları her zaman korunmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BM binalarının hedef alınması yeni bir kural haline gelemez"

Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 180'den fazla UNRWA binasının vurulduğunu aktaran Lazzarini, bunun sonucunda ise 450'den fazla yerinden edilmiş insanın yaşamını yitirdiğini aktardı. UNRWA'nın vurulan okul da dahil olmak üzere tüm tesislerinin koordinatlarını İsrail ordusu ve çatışmanın diğer taraflarıyla paylaştığını ifade eden Lazzarini, "BM binalarının hedef alınması ya da askeri amaçlarla kullanılması yeni bir kural haline gelemez. Buna bir son verilmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir" şeklinde konuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail'in vurduğu okulda 6 bin yerinden edilmiş Filistinli bulunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in vurduğu okulda 6 bin yerinden edilmiş Filistinli bulunuyor - Son Dakika
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