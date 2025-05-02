İsrail'in Şam Hava Saldırısı Suriye'de Gerilimi Arttırdı - Son Dakika
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Politika

İsrail'in Şam Hava Saldırısı Suriye'de Gerilimi Arttırdı

Suriye, İsrail'in Şam'daki hava saldırısını kınayarak ulusal birliğe ve istikrara zarar verdiğini belirtti.

02.05.2025 17:26
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Suriye Devlet Başkanlığı, İsrail'in Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına gerçekleştirdiği hava saldırısının gerilimi arttırdığı, ülkenin istikrarını bozmayı amaçlayan düşmanca eylemlerin bir parçası olduğu ifade edildi.

Suriye yönetimi, İsrail ordusunun başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına gerçekleştirdiği hava saldırısına tepki gösterdi. Suriye Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının en sert ifadelerle kınandığı belirtildi. Açıklamada, saldırının gerilimi arttırdığı, ülkenin ulusal istikrarını ve birliğini baltalamayı amaçlayan düşmanca hareketlerin bir parçası olduğu ifade edildi. Saldırının iç krizleri ateşleme ve Suriye toplumunu parçalama girişimlerinin devam ettiği bir dönemde gerçekleştirildiğinin altı çizildi. Uluslararası topluma ve Arap ülkelerine, uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal eden söz konusu saldırılara karşı Suriye'nin yanında durma çağrısı yapıldı. Arap ülkelerine İsrail'in saldırgan tutumuna karşı ortak bir duruş sergileyerek Suriye'ye tam destek vermeleri çağrısında bulunuldu. Suriye'nin birliğini hedef alan bu tür saldırıların, ister ister içerden ister dışarıdan olsun, Suriye halkının iradesini zayıflatamayacağı ve devletin istikrarı sağlama çabalarını engelleyemeyeceği ifade edildi. Güvenlik birimlerinin söz konusu saldırıların sorumlularını cezalandırmak için gerekli soruşturmaları sürdürdüğü, ülkenin ve halkın güvenliğini hedef alabilecek her türlü tehdidi önlemek için kararlılıkla çalışmaya devam edecekleri belirtildi. Tüm taraflara, ulusal birlik ve beraberlik çerçevesinde diyalog ve iş birliğini sürdürme, krizi uzatmaya yönelik her türlü olumsuz girişime karşı koyma çağrısı yinelendi. Tüm taraflar ulusal birliği koruma çerçevesinde diyalog ve iş birliğine bağlı kalmaya davet edilirken, krizin uzamasını amaçlayan tüm girişimlere karşı durulması gerektiğini aktarıldı. Suriye'nin kalkınma ve reform sürecine kararlılıkla devam edeceği ve karşılaşılan zorluklara rağmen bu sürecin durmayacağı ifade edildi. Açıklamada, "Suriye, egemenliğinden ve güvenliğinden taviz vermeyecek, halkının haklarını her türlü imkanla savunmaya devam edecek" denildi.

"Şam hükümetine mesaj niteliğinde"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bu hafta gerçekleştirilen ikinci saldırının Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara liderliğindeki geçiş hükümetine güçlü bir mesaj olduğunu ifade etmişti. Katz açıklamada, "Suriye güçlerinin Şam'ın güneyine konuşlanmasına veya Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdit oluşturmasına izin vermeyeceğiz" demişti. - ŞAM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'in Şam Hava Saldırısı Suriye'de Gerilimi Arttırdı - Son Dakika

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