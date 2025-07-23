İsrail’in Yayılmacı Politikaları ve Türkiye’nin Tepkisi - Son Dakika
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Politika

İsrail’in Yayılmacı Politikaları ve Türkiye’nin Tepkisi

İsrail’in Yayılmacı Politikaları ve Türkiye’nin Tepkisi
23.07.2025 09:23
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Doç. Dr. Berat Akıncı, İsrail'in yayılmacı politikalarını eleştirerek Türkiye'nin karşı duruşunu vurguladı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, "Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı ülkeleri, İsrail'in güvenliğini sağlamak istiyorsa burada bölge ülkeleriyle iyi geçinmek zorunda. Bölge ülkelerinin hak ve hukukuna riayet etmek zorundalar. İsrail ya bir an önce bu yayılmacı politikasına son verecek ya da kısa veya uzun vadede bölgeye yaşatmış oldukları zulmün karşı cevabını alacaktır" dedi.

İsrail, önce Gazze, ardından İran ve Lübnan olmak üzere son günlerde de Şam yönetiminin Dürzileri kontrol altına alma girişimlerini gerekçe göstererek Suriye'ye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Uzmanlar ise İsrail'in son saldırılarını yalnızca taktiksel bir müdahale değil, aynı zamanda kuzey sınırı boyunca yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeye yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.

Konuyla ilgili Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"İsrail, politikalarını yavaş ama etkili realize ediyor"

Doç. Dr. Akıncı, İsrail'in Arz-ı mevud'a göre yayılmacı politikalarının devam edeceğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"İsrail, Yahudi inancına göre Arz-ı mevud yani vadedilmiş toprakları alıncaya kadar bu yayılmacı politikalarına devam edecek gibi gözüküyor. İsrail'in saldırdığı ülkelere bakınca yayılmacı politikasını realize etme noktasında çok ciddi etki ve tepkiler ortaya koymuş oldu. İsrail'in bölgeye yönelik politikalarına bakıldığında yavaş yavaş ama kararlı bir şekilde bunu realize ettiğini görüyoruz. Bunu yaparken de bölge ülkelerin ulus devlet kimliğini ve üniter yapılarını bozarak, bu ülkelerin birleştirici unsurlarını, toplumun kritik yapılarını çözümleyerek yaptığını görüyoruz. Bunun son örneğini Suriye'de geçtiğimiz haftalarda görmüş olduk."

"İsrail bize uzak bir düşman değil, yakın bir düşman"

İsrail'in nihai hedefinin Türkiye olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Berat Akıncı, "İsrail, vadedilmiş topraklarını realize edecekse bunda en son varacağı nokta Türkiye. Türkiye'de de 20 ilimiz maalesef onların vadedilmiş toprakları içerisinde gözüküyor. Cumhurbaşkanımızın aslında açıkladığı gibi İsrail aslında bize uzak bir düşman değil, yakın bir düşman. Türkiye burada bölgeye yönelik politikalarını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye, İsrail'in bölgeye yönelik yayılmacı politikalarını engelleyecek bir dizi hareketler aslında yapıyor ve yapmaya devam edecek. Türkiye, her zaman bunu bütün dünyada, uluslararası arenada açıklıyor" ifadelerini kullandı.

"Bölge ülkelerinin hak ve hukukuna riayet edilmeli"

İsrail ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerinin bölge ülkelerinin hak ve hukukuna riayet etmek zorunda olduğuna vurgu yapan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, "İsrail, bölgeye yönelik yayılmacı politikalarının sonucunda başta Gazze, Lübnan ve Suriye olmak üzere uluslararası hukuku, insan hakları hukuku ve yaşama hakkını göz ardı etti. Burada İsrail ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı ülkeleri, İsrail'in güvenliğini sağlamak istiyorsa burada bölge ülkeleriyle iyi geçinmek zorunda. Bölge ülkelerinin hak ve hukukuna riayet etmek zorundalar. İsrail ya bir an önce bu yayılmacı politikasına son verecek ya da kısa veya uzun vadede bölgeye yaşatmış olduklarını zulmün karşı cevabını alacaktır" dedi.

"Türkiye bölgede terör faaliyeti görmek istemiyor"

Terörsüz Türkiye yolunda PKK'nın silah bırakma sürecini de değerlendiren Doç. Dr. Akıncı, "Artık Türkiye ve bölge ülkeleri de Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden oldukça yoruldu. Halklar yoruldu, çok sayıda şehidimiz oldu. Bölgenin topyekun kalkınmaya, huzura ve gelişmeye ihtiyacı var. Son gelişmeleri sadece Türkiye üzerinden okumamak gerekiyor. PKK ve türevleri başka ülkelerin topraklarını kullanıp ülkemize saldırıyordu. Türkiye'nin PKK'ya yönelik silah bıraktırma politikaları aslında İsrail'in yayılmacı politikalarına da panzehir olabilecek bir politika. Türkiye'nin buradaki temel tezi aslında çok net. Türkiye bölgede terör faaliyeti, İsrail'in yayılmacı politikalarını görmek istemiyor. Türkiye, Suriye ve Irak ile bölge ülkeleriyle karşılıklı kazan-kazan politikası ve refah anlayışını, bir refahın yükselişini görmek istiyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Alparslan Türkeş, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, İsrail, Akıncı, Dünya, Terör, adana, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail’in Yayılmacı Politikaları ve Türkiye’nin Tepkisi - Son Dakika

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