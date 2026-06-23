İsrail, Lübnan'dan Asker Çekmeyecek - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'dan Asker Çekmeyecek

23.06.2026 12:07
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Smotrich, Hizbullah olduğu sürece İsrail askerlerinin Lübnan'dan çekilmeyeceğini belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, " Lübnan'da Hizbullah var olduğu sürece İsrail, askeri güçlerini Lübnan'dan çekmeyecek" dedi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ordu radyosuna konuştu. Smotrich, İsrail askerlerinin Lübnandan çekilmeyeceğini söyleyerek, "Bu kesinlikle olmayacak" dedi. Smotrich, "Hizbullah Lübnan'da var olduğu sürece Beaufort Sırtı da dahil olmak üzere İsrail'in Lübnan'daki güvenlik bölgesinden çekilmesi söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı. Hizbullah'ın dağıtılması gerektiğini belirten Smotrich, "Lübnan hükümetinin bir parçası olmamalı ve İsrail'i tehdit edebilecek hiçbir askeri güce veya yeteneğe sahip olmamalıdır. Ancak o zaman yeni güvenlik düzenlemeleri görüşülebilir" diye konuştu. Smotrich, "Sadece silahsızlandırılmak değil, tamamen dağıtılmak. Sadece silahlarından değil, Lübnan'daki siyasi gücünden de mahrum bırakılmak. İsrail'in kuzey sakinlerini tehdit edebilecek herhangi bir gücü elinde tuttuğu sürece ve biz iktidarda olduğumuz sürece (Lübnan'dan) geri çekilme olmayacak" ifadelerini kullandı. İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi için ABD'nin baskı yapabileceği yönünde sorulan bir soruya Smotrich, "Bu pozisyonumuzda kararlıyız. Bunu ABD'lileri açıkça belirttik" şeklinde cevap verdi. Smotrich, "Şu anda bile orada elde ettiğimiz kazanımları derinleştirmeye ve hem yer üstündeki hem de yer altındaki terörist altyapısını yok etmeye devam ediyoruz. Bunların bir kısmı zaten kamuoyuna açıklandı. Hizbullah'ın son 15-20 yılda inşa ettiği, kilometrelerce uzanan stratejik yer altı altyapısını biliyorsunuz. Bunu da temizleyeceğiz, bozacağız ve yok edeceğiz" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail, Lübnan'dan Asker Çekmeyecek - Son Dakika

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