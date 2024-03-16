İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya İsrailli heyetin Katar'da gerçekleştirilen esir anlaşması görüşmelerine gitmesini yasaklaması çağrısında bulundu.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı sürerken, bölgede ateşkes ve esir takası anlaşması için de çalışmalar devam ediyor. İsrail heyetinin Katar'da gerçekleştirilen görüşmelere katılması beklenirken, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'den Başbakan Binyamin Netanyahu'ya çağrı geldi. Smotrich, Netanyahu'dan İsrailli heyetin Katar'da gerçekleştirilen görüşmelere gitmesini yasaklaması çağrısında bulundu. Smotrich, "Natanyahu, heyetin İsrail'de kalmasını ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) derhal Refah'a girmesini ve Hamas yok edilene dek askeri baskıyı artırmasını emretmelidir. Ancak bu şekilde esirlerin iadesi mümkün olacaktır" dedi. - TEL AVİV
Son Dakika › Politika › İsrail Maliye Bakanı, Başbakan'a Katar'daki görüşmelere gitmeme çağrısı yaptı - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Taylan Yıldız, gençlerin teknoloji alanında neler istediğini ve sahip olması gerekenleri anlamak için Counter Strike 2 oynayarak iletişim kurdu. Yıldız, belediyelerin girişimcilik ekosistemini desteklemesi ve teknolojiyi kullanarak şehir yönetimini daha verimli hale getirmesi gerektiğine inanıyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde kırsal alanda bulunan 8'i çocuk 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Böğürtlen Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Kiraz ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Dağ, yaptığı konuşmada İzmir'in hizmete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, 5 sene sonra yaptıkları hizmetlerin adlarına konuşacağını belirtti.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 84 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında bin 813 kişi sorgulanırken, 57 iş yeri denetlendi. Uygulama sonucunda 1 kişi yakalanırken, 6 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl itibariyle Türkiye ekonomisinin 1 trilyon 119 milyar dolar bir büyüklüğe ulaştığını belirterek, "Türkiye olarak yine son 21 yıla baktığımızda, ortalama yıllık büyüme hızımız yüzde 5.4 olmuş, dünyadan 1.8 puan daha yüksek büyümüşüz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Birileri sırtını YPG/PYD terör örgütüne dayarken bizim sırtımızı dayadığımız yegane güç milletimiz olmuştur.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Yalova'da yaptığı ziyaretlerde AK Parti'nin belediyecilik anlayışını vurgulayarak, şöhret yerine şehri düşündüklerini belirtti. Sırakaya, Türkiye'nin yurt dışında yaşayan soydaşlarıyla ilgilenmediğini ancak AK Parti iktidarıyla bu durumun değiştiğini söyledi. Ayrıca Sırakaya, yerel seçimlerin AK Parti için millete dokunma anlamında önemli olduğunu ifade etti.
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