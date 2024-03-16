İsrail Maliye Bakanı, Başbakan\'a Katar\'daki görüşmelere gitmeme çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ekonomimiz, 1 trilyon 119 milyar dolar bir büyüklüğe ulaştı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl itibariyle Türkiye ekonomisinin 1 trilyon 119 milyar dolar bir büyüklüğe ulaştığını belirterek, "Türkiye olarak yine son 21 yıla baktığımızda, ortalama yıllık büyüme hızımız yüzde 5.4 olmuş, dünyadan 1.8 puan daha yüksek büyümüşüz.