İsrail Muhalefet Lideri Netanyahu'nun Müzakereleri Sabote Etmesini Eleştirdi

Politika

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelere yönelik tutumunu eleştirerek, "Netanyahu'nun müzakereleri sabote etmeye yönelik tüm girişimleri sona ermeli" dedi.

İsrail'de muhalefet esir takasına ilişkin hala bir anlaşmaya varamayan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini hedef almaya devam ediyor. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelere yönelik tutumunu eleştirerek, "Bu kadar brifing, bu kadar tweet yeter. Netanyahu'nun müzakereleri sabote etmeye yönelik tüm girişimleri sona ermeli" ifadelerini kullandı. Gazze'deki İsrailli esirlerin bir an önce eve geri getirilmesi çağrısında bulunan Lapid, "Hepsi ölmeden önce hemen bir anlaşma yapılmalı" dedi. - TEL AVİV