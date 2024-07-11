İsrail Müzakere Heyeti Kahire'ye Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrail Müzakere Heyeti Kahire'ye Gidiyor

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail müzakere heyetinin ateşkes görüşmeleri için akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini duyurdu. Mısır ile Katar'ın Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması amacıyla yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri devam ediyor.

11.07.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail müzakere heyetinin ateşkes görüşmeleri için akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini duyurdu.

Mısır ile Katar'ın Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması amacıyla yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri devam ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail müzakere heyetinin dün Katar'ın başkenti Doha'da arabulucularla yapılan 4'lü görüşmenin ardından gece saatlerinde ülkeye döndüğü belirtildi. Doha'daki görüşmede, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın maddelerinin ve taslağın uygulanmasının yollarının ele alındığı aktarıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sabah saatlerinde İsrailli müzakere heyetiyle bir araya geldiği belirtilerek, "İsrail heyeti, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) temsilcileriyle birlikte görüşmelerin devamı için bu akşam Kahire'ye gidecek" ifadeleri kullanıldı.

Doha'daki görüşme

Öte yandan, İsrail'in müzakere heyeti dün Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti. MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kilit ismi Tümgeneral Nitzan Alon öncülüğünedeki İsrail heyeti ABD, Mısır ve Katarlı yetkililerle bir araya gelmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Başbakanlık, Kahire, İsrail, Gazze, Katar, Mısır, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Müzakere Heyeti Kahire'ye Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 17:49:58. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Müzakere Heyeti Kahire'ye Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement