İsrail Müzakere Heyeti Kahire'ye Gidiyor

Politika

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail müzakere heyetinin ateşkes görüşmeleri için akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini duyurdu.

Mısır ile Katar'ın Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması amacıyla yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri devam ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail müzakere heyetinin dün Katar'ın başkenti Doha'da arabulucularla yapılan 4'lü görüşmenin ardından gece saatlerinde ülkeye döndüğü belirtildi. Doha'daki görüşmede, rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın maddelerinin ve taslağın uygulanmasının yollarının ele alındığı aktarıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sabah saatlerinde İsrailli müzakere heyetiyle bir araya geldiği belirtilerek, "İsrail heyeti, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) temsilcileriyle birlikte görüşmelerin devamı için bu akşam Kahire'ye gidecek" ifadeleri kullanıldı.

Doha'daki görüşme

Öte yandan, İsrail'in müzakere heyeti dün Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti. MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kilit ismi Tümgeneral Nitzan Alon öncülüğünedeki İsrail heyeti ABD, Mısır ve Katarlı yetkililerle bir araya gelmişti. - TEL AVİV