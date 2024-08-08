İsrail, Norveç'in Filistin'deki diplomatlarının akreditasyonlarını iptal etti

Politika

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in Filistin topraklarında diplomatik olarak görev yapmak üzere görevlendirdiği 8 Norveçli diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceği ve vizelerinin geçersiz kılınacağı bildirildi.

İsrail'den Filistin devletini tanıyan Norveç'e karşı adım geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Norveç'in Filistin topraklarında diplomatik olarak görev yapmak üzere görevlendirdiği 8 diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceği duyuruldu. Açıklamada, "Norveç Büyükelçiliği'ne başkent Tel Aviv'de bulunan diplomatların 7 gün içinde akreditasyonlarının iptal edileceği ve vizelerinin 3 ay içinde geçersiz kılınacağı bildirildi" denildi. Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'deki Norveç büyükelçiliğine teslim edilen resmi notta, Norveç'i 7 Ekim olaylarından bu yana "tek taraflı politikalar ve açıklamalar" yapmakla suçladı.

"Anti-İsrail davranışlarının bir bedeli vardır"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise yaptığı açıklamada, "Anti-İsrail davranışlarının bir bedeli vardır" ifadelerini kullanırken, Norveç'in Filistin devletini tanımasını ve İsrailli liderleri iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla suçlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) davasını desteklemesini bu adımın gerekçeleri olarak sıraladı.

"Filistin halkına yardım etme yeteneğimizi etkileyen aşırı bir hareket"

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide yaptığı açıklamada, "Bu, öncelikle Filistin halkına yardım etme yeteneğimizi etkileyen aşırı bir hareket" dedi. Kararın İsrail hükümetiyle olan ilişkileri üzerinde sonuçları olacağını belirtti. - TEL AVİV