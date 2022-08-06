İsrail: "Gazze'de 7 farklı nokta tank ve zırhlı birliklerle vuruldu" - Son Dakika
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İsrail: "Gazze'de 7 farklı nokta tank ve zırhlı birliklerle vuruldu"

06.08.2022 16:46
İsrail: "Gazze'de 7 farklı nokta tank ve zırhlı birliklerle vuruldu"

İsrail ordusu, Gazze Şeridinde Filistin İslami Cihat Örgütü'ne bağlı olduğu gerekçesiyle sabah saatlerinden itibaren 7 ayrı noktanın tank ve zırhlı birliklerle vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridinde Filistin İslami Cihat Örgütü'ne bağlı olduğu gerekçesiyle sabah saatlerinden itibaren 7 ayrı noktanın tank ve zırhlı birliklerle vurulduğunu duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridine yönelik dün "Şafak Vakti Operasyonu" adıyla başlattığı saldırılar 2'nci gününde devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'ne bağlı olduğu gerekçesiyle sabah saatlerinden itibaren 7 ayrı noktanın tank ve zırhlı birliklerle vurulduğu, hedef alınan noktaların imha edildiği bildirildi. Örgüte bağlı olduğu belirtilen askeri eğitim merkezi, Han Yunus'taki askeri deposu ve mühimmat deposu da dahil olmak üzere belirlenen hedeflere savaş uçaklarıyla da saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ölü sayısı artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadın da dahil olmak üzere 15'e yükseldiği bildirilirken, 125 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusu, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün saldırı tehditleri nedeniyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlattığını duyurmuştu. İlk saldırılarda, 2019 yılında göreve gelen üst düzey komutan Tayseer Jabari'nin öldürüldüğü aktarılmıştı. - TEL AVİV

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Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail: 'Gazze'de 7 farklı nokta tank ve zırhlı birliklerle vuruldu' - Son Dakika

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