İsrail parlamentosu feshedildi

İsrail parlamentosunda yapılan oylama ile milletvekilleri parlamentoyu feshetti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid 'in geçici başbakan olarak görev alacağı açıklanırken, ülkede erken seçime gidileceği belirtildi. Buna göre İsrail'de 1 Kasım tarihinde erken seçim düzenlenecek. Alınan yeni kararla, Nisan 2019'dan bu yana ülkede son 4 yılda 5'inci kez sandığa gidilmiş olacak.

Kaynak: İHA

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