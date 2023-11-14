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İsrail Protestosunda Kahve Dükkanında Olay Çıktı - Son Dakika

İsrail Protestosunda Kahve Dükkanında Olay Çıktı

İsrail Protestosunda Kahve Dükkanında Olay Çıktı
14.11.2023 12:17

İzmit'te İsrail'i protesto eden bir grup, bir AVM'deki kahve dükkanında oturanların içeceklerini alıp yere attı. Olayın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Soruşturma kapsamında 3 kişi ifade verdi ve serbest bırakıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde İsrail'i protesto eden grubun bir AVM'deki kahve dükkanları zincirinin şubesinde oturanların içeceğini alıp yere attığı görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada 3 kişi emniyette ifade verdi. İfadelerinde mekanda kahve içenler gülünce olayın yaşandığını söyleyen şüpheliler, serbest bırakıldı.

İzmit'te 12 Kasım'da, Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail'i protesto eden grup, daha sonra aynı ilçedeki Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki AVM'ye gitti. Buradaki bir kahve dükkanı zincirini protesto eden grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi. Gruptan bir kişi, vatandaşların oturduğu masaya gidip içecekleri toplayıp attı. Bu sırada masadaki içeceğini kucağına alan bir kişinin kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınıp yere fırlatıldı. Görüntüler, sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Savcılık, kahveleri yere döken kişiler hakkında, 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından soruşturma başlattı. Bu kapsamda emniyette ifade veren U.K. (37), T.İ. ve Z.G., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyet ifadesinde, protesto sırasında kahve içenlerin gülmesi sonucu olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kocaeli, İsrail, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Protestosunda Kahve Dükkanında Olay Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Protestosunda Kahve Dükkanında Olay Çıktı - Son Dakika
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