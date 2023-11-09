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İsrail, saldırıları sürdüreceğini açıkladı - Son Dakika

İsrail, saldırıları sürdüreceğini açıkladı

İsrail, saldırıları sürdüreceğini açıkladı
09.11.2023 20:57

İsrail yönetimi, ABD'nin 'çatışmalara insani ara' verilmesi yönündeki açıklamasının ardından, saldırıların sürdürüleceğini ve yalnızca (zorla göç ettirdiği) sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çıkması için açtığı koridorun işlemesine izin verildiğini duyurdu.

İsrail yönetimi, ABD'nin "çatışmalara insani ara" verilmesi yönündeki açıklamasının ardından, saldırıların sürdürüleceğini ve yalnızca (zorla göç ettirdiği) sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çıkması için açtığı koridorun işlemesine izin verildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de çatışmaların devam ettiğine dikkati çekilerek, "Rehinelerimiz serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine uzanan ve sivillerin güneye geçmesi için açılan "güvenli koridorlara" izin verdiği vurgulandı.

Dün 50 bin Gazzelinin bu koridordan geçtiğine işaret edilen açıklamada, Gazze sakinlerine güneye gitmeleri yönündeki çağrı yinelendi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin açıklaması, Beyaz Saray'dan yapılan ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için "saldırılara günde 4 saat ara vermeyi" kabul ettiğini bildiren açıklamanın ardından geldi.

Beyaz Saray, açıklamasında "çatışmalara insani ara" verilmesinden bahsederken, İsrail Başbakanlığının açıklamasında ise çatışmalara ara verilmeyeceği vurgulanarak sadece "insani koridor" açıldığının belirtilmesi dikkati çekti.

İsrail ordusu, pazar gününden bu yana, şiddetli bombardımanlarla yerinden ettiği Gazzelilerin kuzeyden güneye zorla göç ettirmek için Salaheddin Yolu üzerinde günlük dört saatlik bir insani koridor açıyor.

ABD ve Batılı bazı ülkeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması anlamına gelecek bir ateşkese destek vermezken, saatlerle sınırlı olan duraklamalar anlamına gelen "çatışmalara insani ara verilmesi"ni gündemde tutuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İsrail, saldırıları sürdüreceğini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, saldırıları sürdüreceğini açıkladı - Son Dakika
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