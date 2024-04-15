İsrail Savaş Kabinesi, İran'a yapılacak misillemeyi ele aldı

İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın saldırısının ardından bir kez daha bir araya gelerek, İran'a yapılacak misillemeyi ele aldı.
İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından İsrail Savaş Kabinesi bir kez daha toplandı. Kabine'nin toplantıda yaptığı tartışmalar ve verdiği kararlar hakkında detay paylaşılmadı. İsrail basınında yer alan haberlerde, Kabine'nin İran'a yönelik misilleme yollarını ele aldığı ve bunların İran'a "acı verecek" nitelikte olduğu aktarıldı. Ele alınan seçeneklerin bölgesel bir savaşa yol açmayacağı bildirilen haberlerde, Kabine'nin ayrıca ABD tarafından engellenmeyecek bir yol izlemeyi hedeflediği aktarıldı.
Savaş Kabinesi'nin dün yaptığı toplantıda, İran'a karşılık verilmesi konusunda fikir birliği olduğu, zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varılamadığı belirtilmişti. - TEL AVİV
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İran ile İsrail arasındaki ilişkilerin tarihi ve gerginliklerin sebepleri, İran'ın Filistin davasına destek vermesi, İsrail'in İran'a yönelik düşmanlık, İki ülke arasındaki 'örtülü savaş'ın detayları ve son gelişmeler.
Gürcistan parlamentosunda Hukuk Komitesi'nde yapılan 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısının müzakeresi sırasında muhalefet partisi milletvekili Aleko Elisaşvili, yasayı savunan Gürcü Hayali Partisi'nin lideri Mamuka Mdinaradze'ye yumrukla saldırdı. Olayın ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşları da parlamento önünde miting düzenleyeceklerini açıkladı.
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