İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının ardından açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının ardından açıklama yaptı

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Refah saldırılarının derhal durdurulması' kararının ardından yaptığı açıklamada, 'İsrail, savaşacak' dedi. Gantz, İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket edeceğini ve sivil halka zarar vermemek için çaba göstereceğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in esirleri geri almak ve İsraillilerin güvenliğini sağlamak için her zaman ve her yerde savaşacağını vurguladı.

24.05.2024 21:42
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Uluslararası Adalet Divanı'nın "Refah saldırılarının derhal durdurulması" kararının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail, savaşacak" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bugün açıkladığı "Refah saldırılarının derhal durdurulması" kararının ardından Tel Aviv'den yanıt geldi. İsrail Savaş Kabinesi tarafından yapılan açıklamada, Kabine Üyesi Benny Gantz'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamaya göre, Gantz ABD'nin İsrail'e ve İsrail'in kendini savunma misyonuna verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Refah'ta İsrail'in "adil ve gerekli bir harekata giriştiğini" vurgulayan Gantz, "İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket edeceğini" ifade etti. Gantz, "Sivil halka zarar vermemek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Lahey mahkemesi yüzünden değil, her şeyden önce kim olduğumuz için" ifadelerini kullandı. Gantz, "İsrail, esirleri geri almak ve İsraillilerin güvenliğini sağlamak için Refah da dahil olmak üzere her zaman ve her yerde savaşacak" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının ardından açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının ardından açıklama yaptı - Son Dakika
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