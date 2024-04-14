İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'a Karşılık Vermek İçin Planlarını Onayladı - Son Dakika
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Politika

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'a Karşılık Vermek İçin Planlarını Onayladı

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, yapılan değerlendirmeler sonucunda savunma ve saldırı planlarını onayladıklarını açıkladı. İran'ın İsrail'e yaklaşık 350 füze ve İHA ile gerçekleştirdiği saldırının muazzam hasara yol açabileceği belirtildi.

14.04.2024 21:07
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık, savunma ve saldırı planlarını onayladık" dedi.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari basın toplantısı düzenledi. Hagari, İran'ın İsrail'e yaklaşık 350 füze ve İHA ile saldırdığını aktararak, saldırının toplam 60 ton patlayıcı içerdiğini ve bunun "muazzam hasara yol açabileceğini" söyledi. İran'a verilecek karşılığa değinen Hagari, "Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık ve savunma ve saldırı planlarını onayladık" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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