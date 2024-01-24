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İsrail, UNRWA'ya ait binaya saldırdı: Savaşın kuralları hiçe sayıldı - Son Dakika
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İsrail, UNRWA'ya ait binaya saldırdı: Savaşın kuralları hiçe sayıldı

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde UNRWA'ya ait binaya düzenlediği saldırıya ilişkin savaşın temel kurallarının hiçe sayıldığını belirtti. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 75 kişi yaralanmıştı.

İsrail, UNRWA\'ya ait binaya saldırdı: Savaşın kuralları hiçe sayıldı
24.01.2024 - 22:09,
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde UNRWA'ya ait binaya düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bir kez daha savaşın temel kuralları bariz bir şekilde hiçe sayıldı" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait binaya düzenlediği saldırıya ilişkin UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini açıklama yaptı. Lazzarini, "Gazze'de korkunç bir gün daha" ifadelerini kullanarak, UNRWA binasına düzenlenen saldırıda can kaybının muhtemelen daha yüksek olduğunu belirtti. Söz konusu BM binasında yerinden edilmiş yaklaşık 30 bin kişiyi barındıran en büyük UNRWA tesislerinden biri olduğunu ifade eden Lazzarini, "Yerleşke açıkça işaretlenmiş bir BM tesisidir ve koordinatları tüm tesislerimiz için yaptığımız gibi İsrailli yetkililerle paylaşılmıştır. Bir kez daha savaşın temel kuralları bariz bir şekilde hiçe sayıldı" dedi.

Saldırıda 9 kişi ölmüştü

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının Han Yunus'taki UNRWA Eğitim Merkezine öğleden sonra saldırı düzenlediğini belirtmiş, 800 kişinin barındığı binanın iki tank mermisi ile vurulduğunu açıklamıştı. White, ilk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin de yaralandığını aktarmış, olay yerine ulaşmaya çalışan UNRWA ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekiplerinin İsrail ordusu tarafından engellendiğini ifade etmişti. - CENEVRE

Kaynak: İHA
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